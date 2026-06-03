Kuyumcuları sahte altınla dolandıran şebeke çökertildi: 5 şüpheli yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir dışından gelerek ilçedeki bazı kuyumculara sahte altın bozdurmak isteyen şahıslar, esnafın ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından takibe alındı. İhbar üzerine harekete geçen Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeden kaçma hazırlığı içerisinde olan A.S. (42) ve U.M.A.’yı (37) 9 adet sahte altınla birlikte suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyonda diğer 3 şüphelinin ise geldikleri araçla ilçeden kaçtığını belirleyen polis ekipleri, çevre ilçelerle koordinasyon neticesinde, Derebucak İlçe Emniyet Amirliği ekipleriyle ortak bir çalışma başlattı. Yapılan çalışmayla kaçan kişiler 43 adet sahte altınla birlikte yakalandı. Şüphelilerin Beyşehir ilçesindeki bir kuyumcuya da sahte altın vererek dolandırdıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında başlatılan adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.