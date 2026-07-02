Konya'da acı olay: Kazada yaralanan öğretmen hayatını kaybetti

Kaza, sabah saatlerinde Seydişehir ilçesi Karakavak Mahallesi’nde bulunan dörtyol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 AİM 580 plakalı otomobil ile beden eğitimi öğretmeni Mustafa Akkan idaresindeki 42 AZZ 552 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan Mustafa Akkan ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan öğretmen, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Konya’daki Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Akkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.