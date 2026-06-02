Dolandırıcılık yapmak isteyen taksici fenomene çattı: Artık taksicilik yapamayacak

İstanbul'da Travis Scott etkinliğinin ardından ABD'li ünlü yayıncı Auger'i taksimetreyi çalıştırmadan oteline götürdüğü tespit edilen taksi şoförü hakkında cezai işlem uygulandı.
Dünyaca ünlü Travis Scott'ın Türkiye'de gerçekleşen konserine çok sayıda insan katıldı. Scott'ı dinlemeye sadece Türkiye'den değil farklı ülkelerden hayranları da geldi. ABD'den gelen bir yayıncı konser dönüşünde bir taksicinin dolandırıcılığına uğradı.
Scott konseri sonrası oteline dönmek isteyen ABD'li Twitch yayıncısı Auger, 200-300 lira tutacak yol için 7 bin liradan fazla ücret ödedi.
ABD'li sanal medya yayıncısı Auger, yolculuğunu canlı yayınladı.
500 lira bile tutmayacak mesafe için taksicinin 50 euro teklifine 'tamam' diyen yayıncı ödeme yapacağı sırada şaşkına döndü.
YAYINCININ PAYLAŞIMI ÜZERİNE İNCELEME BAŞLATILDI
136 dolar ücret alındığını iddia eden yayıncının paylaşımı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.
Yayıncı Auger'i Tersane Caddesi'nden alarak Gümüşsuyu Mahallesi'ndeki otele götüren taksi şoförünün H.A. olduğu tespit edildi. H.A., kullandığı taksiyle birlikte yakalanarak hakkında işlem yapıldı.
Taksi şoförüne, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'taksi hizmeti veren otomobillerde taksimetre kullanmamak', 'yer işaretlerine uymamak' ve 'emniyet kemeri kullanmamak' maddeleri kapsamında toplam 141 bin 500 lira ceza yazıldı.
SÜRÜCÜ KARTI İPTAL EDİLDİ
Taksi sürücü kartı iptal edilerek aracı trafikten men edilen H.A.'nın, 'dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.