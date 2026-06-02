Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Dolandırıcılık yapmak isteyen taksici fenomene çattı: Artık taksicilik yapamayacak

Dolandırıcılık yapmak isteyen taksici fenomene çattı: Artık taksicilik yapamayacak

09:062/06/2026, Salı
G: 2/06/2026, Salı
Diğer
Sonraki haber

İstanbul'da Travis Scott etkinliğinin ardından ABD'li ünlü yayıncı Auger'i taksimetreyi çalıştırmadan oteline götürdüğü tespit edilen taksi şoförü hakkında cezai işlem uygulandı.

Dünyaca ünlü Travis Scott'ın Türkiye'de gerçekleşen konserine çok sayıda insan katıldı. Scott'ı dinlemeye sadece Türkiye'den değil farklı ülkelerden hayranları da geldi. ABD'den gelen bir yayıncı konser dönüşünde bir taksicinin dolandırıcılığına uğradı.



Scott konseri sonrası oteline dönmek isteyen ABD'li Twitch yayıncısı Auger, 200-300 lira tutacak yol için 7 bin liradan fazla ücret ödedi.


ABD'li sanal medya yayıncısı Auger, yolculuğunu canlı yayınladı. 

500 lira bile tutmayacak mesafe için taksicinin 50 euro teklifine 'tamam' diyen yayıncı ödeme yapacağı sırada şaşkına döndü.



YAYINCININ PAYLAŞIMI ÜZERİNE İNCELEME BAŞLATILDI


136 dolar ücret alındığını iddia eden yayıncının paylaşımı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.


Yayıncı Auger'i Tersane Caddesi'nden alarak Gümüşsuyu Mahallesi'ndeki otele götüren taksi şoförünün H.A. olduğu tespit edildi. H.A., kullandığı taksiyle birlikte yakalanarak hakkında işlem yapıldı.


Taksi şoförüne, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'taksi hizmeti veren otomobillerde taksimetre kullanmamak', 'yer işaretlerine uymamak' ve 'emniyet kemeri kullanmamak' maddeleri kapsamında toplam 141 bin 500 lira ceza yazıldı.


SÜRÜCÜ KARTI İPTAL EDİLDİ


Taksi sürücü kartı iptal edilerek aracı trafikten men edilen H.A.'nın, 'dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.



#dolandırıcılık
#taksici
#fenomen
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Merkez Bankası'ndan yeni ipucu geldi: EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşları maaşlar noktası virgülüne hesaplandı