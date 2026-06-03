İzmir'de 371 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, İzmir'de düzenlenen operasyona ilişkin paylaşım yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.