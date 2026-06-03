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İzmir'de 371 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'de 371 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

15:113/06/2026, среда
DHA
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Zehir tacirlerine darbe.
Zehir tacirlerine darbe.

İçişleri Bakanlığı, İzmir'de 371 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve 1 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, İzmir'de düzenlenen operasyona ilişkin paylaşım yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda 371 kilogram skunk/esrar ele geçirilirken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Açıklamada, "Gençlerimizi ve toplum sağlığını hedef alan zehir tacirlerine karşı operasyonlarımızı ülke genelinde etkin ve kesintisiz şekilde sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı ayrıca operasyonda görev alan Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü personeli ile Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür etti.



#İzmir
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