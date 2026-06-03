Erzincan'da 565 gram metamfetamin ele geçirildi: 2 şüpheli tutuklandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörün finans kaynakları arasında yer alan kaçakçılık faaliyetleri ile uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda toplam daralı ağırlığı 565,37 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan D.K.D. ve M.A. hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesi kapsamında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlem yapıldı.