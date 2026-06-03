Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzincan
Erzincan'da 565 gram metamfetamin ele geçirildi: 2 şüpheli tutuklandı

Erzincan'da 565 gram metamfetamin ele geçirildi: 2 şüpheli tutuklandı

08:173/06/2026, بدھ
IHA
Sonraki haber
Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda toplam daralı ağırlığı 565,37 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda toplam daralı ağırlığı 565,37 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Erzincan’da narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 565,37 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörün finans kaynakları arasında yer alan kaçakçılık faaliyetleri ile uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda toplam daralı ağırlığı 565,37 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan D.K.D. ve M.A. hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesi kapsamında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu suçlarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.



#Erzincan
#Narkotik
#Metamfetamin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB 2. dönem ortak sınavlar ne zaman yapılacak? 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.sınıf yazılı hangi gün, saat kaçta, hangi dersten sınava girilecek? Karne notunu doğrudan etkileyecek!