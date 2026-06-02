Manisa’da zehir tacirlerine ve aranan şahıslara darbe

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik il genelinde adli makamlar koordinesinde son bir ayda düzenlenen operasyonlarda 53 bin 445 adet sentetik ecza maddesi başta olmak üzere çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Çalışmalarda ayrıca 2 kilo 320 gram metamfetamin, 595 gram sentetik kannabinoid maddesi, 590 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 313 kök Hint keneviri (skunk), 297 gram esrar, 60 gram kokain, 50 gram amfetamin, 43 gram skunk maddesi, 32 adet ecstasy hap, 2 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu.