Hatay’da narkotik operasyonları: 77 tutuklama

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince mayıs ayında gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu suçundan aranan 159 şüpheli yakalandı. Ayrıca operasyonlar kapsamında toplamda 58 bin 157 adet uyuşturucu hap, 4 bin 868 gram sentetik kannabinoid, 3 bin 537 gram esrar, 108 gram metamfetamin, 18 kök kenevir, 4 gram eroin ve 4 gram skank ele geçirildi. Öte yandan, yakalanıp, adliyeye sevk edilen 159 şüpheliden 77'si tutuklandı.