2 ili sağanak vurdu: Caddeleri su bastı yollar çöktü

Doğu Akdeniz'de yer alan Hatay ile Osmaniye'de etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle caddeleri su bastı, bazı yollar çöktü. Sel sularına kapılan çok sayıda araç zarar gördü.

1 /6 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) sarı kodla uyarısının ardından Hatay'ın Defne ilçesi ile Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sabah saatlerinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

2 /6 Trafikteki sürücüler de ilerlemekte zorlandı. Bazı cadde ve sokaklar ile ev ve iş yerlerini su bastı. Düziçi ilçesinde dereler taştı, tarım arazileri zarar gördü.

3 /6 Bazı köy yolları ile evlerin istinat duvarları çöktü. Belediye ekipleri, su tahliyesi çalışması başlattı.

4 /6 Çay taştı evleri su bastı Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle Kuzuculu Mahallesi'ndeki Deliçay taştı. Taşkın nedeniyle çevredeki bazı evler ile cadde ve sokakları su bastı. Bölge halkı, su baskını nedeniyle zor anlar yaşadıklarını belirtti.

5 /6 Araçlar zarar gördü Kuvvetli sağanağın ardından bazı bölgelerde sel oluştu. Su basan caddelerdeki araçların bazıları arızalandı. Sel sularına kapılan çok sayıda park halindeki araç ise zarar gördü.