Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
29 bin 353 personelin yeri değişti: Jandarma’da dev atama listesi açıklandı

29 bin 353 personelin yeri değişti: Jandarma’da dev atama listesi açıklandı

12:021/06/2026, Pazartesi
G: 1/06/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Bakan Çiftçi: "Toplam 29 bin 353 personelimizin yeni görev yerlerine ataması gerçekleştirilmiştir"
Bakan Çiftçi: "Toplam 29 bin 353 personelimizin yeni görev yerlerine ataması gerçekleştirilmiştir"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı genel atamalar kapsamında; 1722 subay, 7 bin 933 astsubay, 1663 uzman jandarma ve 18 bin 35 uzman erbaş olmak üzere toplam 29 bin 353 personelimizin yeni görev yerlerine ataması gerçekleştirilmiştir" dedi.

Bakan Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığı atamaları hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı genel atamaları Milletimizden aldığı güçle 187 yıldır vatanımızın her köşesinde görev yapan kahraman Jandarma Teşkilatımızın nöbet değişimi hayırlı olsun. Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı genel atamalar kapsamında; 1722 subay, 7 bin 933 astsubay, 1663 uzman jandarma ve 18 bin 35 uzman erbaş olmak üzere toplam 29 bin 353 personelimizin yeni görev yerlerine ataması gerçekleştirilmiştir. Jandarma personelimizin; asayişten trafik güvenliğine, uyuşturucu ve terörle mücadeleden göçmen kaçakçıları ile mücadeleye kadar her alanda sergiledikleri üstün başarılarının devamını diliyorum" ifadelerine yer verdi.



#Mustafa Çiftçi
#jandarma
#personel
#atama listesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hacet Namazı Nasıl Kılınır? Hacet Namazı Kaç Rekattır? Adım Adım Hacet Namazı Kılınışı