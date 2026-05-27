Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 13 kişi tutuklandı

Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 13 kişi tutuklandı

19:4027/05/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Jandarma karakolundaki işlemlerin ardından Tomarza Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 13 şüpheli tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Jandarma karakolundaki işlemlerin ardından Tomarza Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 13 şüpheli tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 13’ü tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu maddelerin yanı sıra silah, mühimmat ve hassas terazi ele geçirildi.

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 13’ü tutuklandı.

Tomarza Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti ya da kullanıcılarına yönelik kent merkezi ile bazı ilçelerde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 9 gram metamfetamin, 10 gram bonzai, 1 gram bonzai ham maddesi, 1 aseton, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 13 telefon, 6 av tüfeği, 31 av tüfeği fişeği, 1 tabanca ve şarjörü ile 33 mermi ele geçirildi.

Jandarma karakolundaki işlemlerin ardından Tomarza Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 13 şüpheli tutuklanarak, cezaevine konuldu.


#Kayseri
#uyuşturucu
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK? 1999 öncesi ve 2008 sonrası emeklilik şartları neler? Kadın - erkek yaş prim gün tablosu