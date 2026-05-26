Samsun’da zehir operasyonu: 9 gözaltı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde yürütülen çalışmalar kapsamında 9 şahsın üst, araç ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 2 bin 155 adet sentetik ecza, 50 mililitre likit sentetik kannabinoid, 15,16 gram sentetik kannabinoid, 1,67 gram kokain, 7,85 gram metamfetamin, 1 adet esrarlı sigara, 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.