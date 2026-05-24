400 bin lira verdiler satmadı: Tam 1 ton 300 kilo! Araba fiyatına alıcısını bekliyor

Samsun’un Canik ilçesinde kurulan kurban pazarının gözdesi olan 1,3 ton ağırlığındaki "Paşa" isimli boğa oldu. 400 bin TL teklif edilmesine rağmen satılmayan dev kurbanlık araba fiyatına alıcısını bekliyor.
Samsun’un Canik ilçesinde kurulan kurban pazarı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hareketlenmeye başladı.
Pazarın en dikkat çeken hayvanı ise 1,3 ton ağırlığındaki "Paşa" isimli simental cinci boğa oldu.
Dev cüssesiyle vatandaşların yoğun ilgisini çeken Paşa, 450 bin TL’den satışa sunuldu.
Kurbanlığı yetiştiren Halil Akgül, hayvanı köyde doğal yemlerle beslediklerini belirterek, "Kurban pazarı çok güzel gidiyor. Bu simentali köyde besledik. Hayvanımız henüz satılmadı. 450 bin TL istiyoruz. Arpa, mısır, kepek ve samanla besledik. Almak için 2-3 kişi geldi ancak anlaşamadık. 400 bin TL teklif ettiler. Biz de 440 bine bıraktık ama almadılar" dedi.