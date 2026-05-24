400 bin lira verdiler satmadı: Tam 1 ton 300 kilo! Araba fiyatına alıcısını bekliyor

Kurbanlığı yetiştiren Halil Akgül, hayvanı köyde doğal yemlerle beslediklerini belirterek, "Kurban pazarı çok güzel gidiyor. Bu simentali köyde besledik. Hayvanımız henüz satılmadı. 450 bin TL istiyoruz. Arpa, mısır, kepek ve samanla besledik. Almak için 2-3 kişi geldi ancak anlaşamadık. 400 bin TL teklif ettiler. Biz de 440 bine bıraktık ama almadılar" dedi.