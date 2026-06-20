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Samsun sahilinde şüpheli cisim ekipleri alarma geçirdi

Samsun sahilinde şüpheli cisim ekipleri alarma geçirdi

19:1820/06/2026, Cumartesi
DHA
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Samsun sahilinde bulunan askeri mühimmat imha edildi
Samsun sahilinde bulunan askeri mühimmat imha edildi

Samsun'un Fener Mahallesi sahilinde vatandaşlar tarafından şüpheli bir cisim bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı alanda yapılan incelemede askeri mühimmat olduğu belirlenen cisim, ekipler tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesindeki Fener Mahallesi sahilinde şüpheli bir cisim gören vatandaşlar, durumu mahalle muhtarına bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, cismin bulunduğu alanda güvenlik önlemi alarak vatandaşların bölgeye yaklaşmasını engelledi. Yapılan incelemede askeri mühimmat olduğu belirlenen cisim, Samsun Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi.

İmha işleminin ardından bölge yeniden vatandaşların kullanımına açıldı.




#İmha
#Sahil
#Askeri Mühimmat
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