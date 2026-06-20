Samsun sahilinde şüpheli cisim ekipleri alarma geçirdi

Samsun'un Bafra ilçesindeki Fener Mahallesi sahilinde şüpheli bir cisim gören vatandaşlar, durumu mahalle muhtarına bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, cismin bulunduğu alanda güvenlik önlemi alarak vatandaşların bölgeye yaklaşmasını engelledi. Yapılan incelemede askeri mühimmat olduğu belirlenen cisim, Samsun Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi.