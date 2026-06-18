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Moskova'ya yoğun İHA taarruzu: Petrol rafinerisi vuruldu

Moskova'ya yoğun İHA taarruzu: Petrol rafinerisi vuruldu

22:4418/06/2026, Perşembe
AA
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Rusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı

Rusya Savunma Bakanlığı, gün içinde Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen yoğun hava taarruzunda, başkent Moskova dahil farklı bölgelerde 234 İHA'nın imha edildiğini duyurdu. Moskova'da 190'dan fazla İHA hava savunma sistemlerince vurulurken, petrol rafinerisinde hasar meydana geldi ve 17 kişi yaralandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, gün içinde Ukrayna'ya ait 234 insansız hava aracını (İHA) Moskova dahil çeşitli bölgelerde etkisiz hale getirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği bilgisi verildi.

Bugün yerel saatle 07.00'den 20.00'ye kadar Ukrayna'ya ait 234 İHA'nın hava savunma sistemlerince yok edildiği kaydedilen açıklamada, bunların Moskova dahil çeşitli bölgelerde düşürüldüğü aktarıldı.

190'dan fazla İHA düşürüldü

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, İHA'larla başkente yoğun saldırı düzenlendiğini, hava savunma sistemlerinin Moskova'da 190'dan fazla İHA'yı düşürdüğünü açıklamıştı.

Saldırılar sırasında bazı İHA’ların Moskova Petrol Rafinerisi’ne ulaşarak hasara yol açmış, Moskova bölgesinde 17 kişi yaralanmıştı.



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