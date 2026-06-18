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İngiltere’den Ukrayna’ya 150 bin dron desteği

İngiltere’den Ukrayna’ya 150 bin dron desteği

20:1118/06/2026, Perşembe
IHA
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Jarvis, dron ve hava savunma sistemlerinin Ukrayna’ya gönderileceğini söyledi.
Jarvis, dron ve hava savunma sistemlerinin Ukrayna’ya gönderileceğini söyledi.

İngiltere Savunma Bakanı Dan Jarvis, Brüksel’de düzenlenen Ukrayna Temas Grubu Toplantısı’nda ülkesinin 2026 sonuna kadar Ukrayna’ya 996 milyon dolar değerinde 150 bin dron tedarik edeceğini açıkladı. Yardım paketi kapsamında ayrıca 350 hava savunma füzesi ve radar sistemleri de sağlanacağı belirtilirken, finansmanın dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle desteklenen krediyle karşılandığı ifade edildi.

İngiltere Savunma Bakanı Dan Jarvis, ülkesinin Ukrayna’ya 150 bin dron tedarik edeceğini açıkladı.

Yıl sonuna kadar 150 bin dron tedariki

İngiltere Savunma Bakanı Dan Jarvis, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Ukrayna Temas Grubu Toplantısı’nda konuştu. Jarvis, ülkesinin 2026 yılı sonuna kadar Ukrayna’ya 996 milyon dolar değerinde 150 bin dron tedarik edeceğini açıkladı.

Kredi, dondurulan Rus varlıklarıyla destekleniyor

Söz konusu dronlar, İngiltere’nin Ukrayna’ya sağladığı 3 milyar dolarlık kredi ile finanse ediliyor. Dondurulmuş Rus devlet varlıklarından elde edilen gelirlerle desteklenen kredi ile Ukrayna’ya ayrıca 350 adet hava savunma füzesi ve radar sistemleri de tedarik edilecek.



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