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Ukrayna lideri Zelenski'den diplomasi trafiği: Trump ve Macron ile telefonda görüştü

Ukrayna lideri Zelenski'den diplomasi trafiği: Trump ve Macron ile telefonda görüştü

00:4918/06/2026, Perşembe
AA
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Fransa'daki G7 Zirvesi kapsamında yapılan görüşmelerin ardından Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Zelenski, Ukrayna'yı ve diplomatik perspektifleri güçlendirmek, adil bir barışı tesis etmek adına işbirliğini artırmaya odaklandıklarını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump ve Macron ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde yapılan G7 Zirvesi kapsamında gerçekleştirdikleri görüşmeler hakkında konuştuklarını aktaran Zelenski,
"Ukrayna'yı, işbirliğimizi ve diplomatik perspektiflerimizi güçlendirmek için çalışıyoruz. Barış lazım. Biz barışı yakınlaştırmak için her şeyi yapıyoruz."
ifadelerini kullandı.


#ABD Başkanı Donald Trump
#Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
#Rusya-Ukrayna savaşı
#Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
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