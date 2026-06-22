Haymana Belediye Başkanı Levent Koç- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç CHP'den istifa etti
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç CHP'den istifa etti
Belediye Başkanı Koç, hakkında çıkan "parti değiştirecek" iddiaları sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etmişti.
CHP'den resmi olarak istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un önümüzdeki saatlerde AK Parti'ye katılacağı iddia edildi.
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