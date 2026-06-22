Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma: Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu hakim karşısında

"Yüzüme nasıl bakabilecekler?"

Öldürülen Kubilay Kaan Kundakçı'nın babası Cemil Kundakçı duruşma öncesi adliye bahçesinde açıklamalarda bulundu. Kundakçı, "Bizim için çok zor bir gün. Psikolojik olarak içeriye girdiğim zaman nasıl bir duygu içinde olacağımı açıkçası ben de bilmiyorum. Yüzüme nasıl bakabilecekler? En ağır cezayı almalarını diliyorum ve bunun için uğraşacağız" dedi.



