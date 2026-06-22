81 ile 'Organize Suç Örgütleri ile Mücadele' konulu genelge

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde organize suç örgütleriyle mücadelenin tavizsiz bir kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, bu kapsamda Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde bulunan 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına “Organize Suç Örgütleri ile Mücadele” konulu yeni ve kapsamlı bir genelge gönderildiğini açıkladı.

Süreçler topyekûn şekilde yürütülecek

Gürlek, genelgeyle şehirlerde yapılanan, çocukları ve gençleri istismar eden, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan, haraç, tehdit, yağma ve silahlı eylemlerle vatandaşları korkutmaya çalışan suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, daha etkin ve topyekûn şekilde yürütülmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Birden fazla savcı görevlendirilecek

Soruşturmaların örgütlü suçlar konusunda uzmanlaşmış Cumhuriyet savcıları tarafından yürütüleceğini kaydeden Gürlek, gerekli görülen durumlarda birden fazla savcının görevlendirileceğini, emniyet ve diğer kolluk birimleriyle kesintisiz ve sıfır toleranslı bir koordinasyon sağlanacağını belirtti.

Örgütler yalnızca sokaktaki tetikçileriyle değil suç gelirleriyle de hedef alınacak

Suç örgütlerinin yalnızca sokaktaki tetikçileriyle değil, yöneticileri, azmettiricileri, finans kaynakları ile kripto varlıklar, yasa dışı bahis ve benzeri yöntemlerle aklamaya çalıştıkları suç gelirleriyle birlikte hedef alınacağını vurgulayan Gürlek, bu yapıların kökünden kazınmasının amaçlandığını ifade etti.

Çocukları ve gençleri suç örgütlerinin ağına çekmeye çalışanlara karşı hukuk düzeninin öngördüğü tüm yaptırımların en ağır şekilde uygulanacağını belirten Gürlek, örgütsel amaçlarla çocukların istismar edilmesi halinde cezanın artırılmasına ilişkin hükümlerin tüm soruşturmalarda titizlikle gözetileceğini bildirdi.

"Alın teriyle çalışan esnaf çetelerin insafına bırakılmayacak"

Sosyal medya üzerinden suç örgütlerini özendiren, korku salan ve çocukları suça yönlendiren içeriklere karşı da derhal harekete geçileceğini belirten Gürlek, suç propagandasına, tehdit diline ve dijital çetelere müsamaha gösterilmeyeceğini kaydetti.

Güvenli başvuru, gizlilik ve tanık koruma mekanizmalarının devlet güvencesi altında etkin şekilde işletileceğini vurgulayan Gürlek, alın teriyle çalışan esnafın çetelerin insafına bırakılmayacağını ifade etti.

"Suç örgütlerine asla geçit verilmeyecek"

Ağır ceza merkezlerinde Cumhuriyet başsavcılıkları, Cumhuriyet savcıları, emniyet, jandarma ve ilgili tüm birimlerin düzenli koordinasyon toplantılarıyla sahadaki mücadeleyi kesintisiz takip edeceğini belirten Gürlek, sokak çetelerine, organize suç örgütlerine ve vatandaşların huzurunu bozan yapılara asla geçit verilmeyeceğini söyledi.