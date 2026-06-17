Trump Netanyahu'yu Fransa'dan haşladı: Bazen fazla heyecanlanıyor

ABD Başkanı Trump, Fransa’da düzenlenen G7 Zirvesi’nde yaptığı açıklamalarda, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya yüklendi.

"Ben olmasam İsrail yok olacaktı"

"Netanyahu ile Lübnan’da anlaşamıyoruz." diyen Trump, "Ben olmasam İsrail diye bir devlet kalmayacaktı."

“Netanyahu’ya karşı tamamen adil olmak gerekirse, kendisi iyi bir insan ancak bazen biraz fazla heyecanlanabiliyor” diyen Trump, iki ülke arasındaki ilişkileri “harika bir ortaklık” olarak nitelendirdi.

Lübnan konusundaki görüş ayrılıklarını ise “küçük bir anlaşmazlık” olarak tanımladı.

"Hizbullah'ı vurmak için Beyrut'u yıkmana gerek yok"

Trump, İsrail’in Lübnan’daki operasyonlarında daha ölçülü davranabileceğini belirterek, “Hizbullah’ı hedef almak için Beyrut’taki binaları yıkmanıza gerek yok” ifadelerini kullandı.

Netanyahu’nun zaman zaman aşırı tepki verdiğini söyleyen Trump, “Biraz daha yumuşak bir yaklaşım sergileyebilirsiniz” dedi.

İran ile anlaşma

ABD Başkanı sözlerinin devamında, İran ile pazar günü varıldığı belirtilen anlaşmanın yakında imzalanacağını söyledi.

Anlaşmanın “belki perşembe, belki cuma” günü resmiyet kazanabileceğini ifade eden Trump, İsrail’e de anlaşma metninin bir kopyasının gönderildiğini açıkladı.

Trump, Washington ile Tahran’ın söz konusu anlaşmayı “büyük olasılıkla” imzalayacağını belirterek, Körfez ülkeleriyle İran’ın balistik füze programı konusunda paralel görüşmeler yürütüleceğini kaydetti.

Öte yandan Trump, İran’ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumunun ABD tarafından alınacağını yineledi. Söz konusu uranyumun “değersiz” olması halinde bile ABD’nin bu adımı atacağını savundu.

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