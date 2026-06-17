ABD Başkanı Trump: Petrol fiyatları savaş öncesinden daha düşük hale gelecek

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'deki G7 Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. İran ile varılan anlaşmayı “çok güçlü bir mutabakat” olarak nitelendiren Trump, petrol fiyatlarının savaş öncesinden daha düşük hale geleceğini vurguladı.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, İran ile varılan anlaşma ve küresel ekonomik göstergelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Trump, "Bu bir mutabakat zaptı, beğenmezsem bomba atmaya devam edebilirim" şeklinde tehditler yağdırdı.
"Kimse ne olduğunu bilmiyor ama çok güçlü bir anlaşma"
"Yatırım yapılmayacak"
Trump, ayrıca Washington yönetiminin Tahran'a yönelik finansal stratejisine açıklık getirdi. ABD'nin İran'a doğrudan bir yatırım yapmayacağını belirten Trump, uluslararası arenadaki diğer aktörlerin hamlelerine ise karışmayacaklarını ifade etti.