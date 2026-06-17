ABD Başkanı Trump: Petrol fiyatları savaş öncesinden daha düşük hale gelecek

"Kimse ne olduğunu bilmiyor, ama çok güçlü bir anlaşma. Çoğu kişi çok memnun görünüyor. Her gece 15 ila 20 gemi batırdık. Bu anlaşma bir mutabakat zaptı. Teklif edilen anlaşmaları beğenmezsem onları tekrar vurabiliriz Üzerlerine bombalar yağdırabiliriz. İran anlaşması güçlü bir anlaşma. Anlaşma olmasa Hürmüz Boğazı açılmazdı"