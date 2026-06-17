ABD ve İran arasındaki mutabakat İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında imzalanacak

Açıklamada ayrıca ABD ile İran arasında olası bir mutabakat zaptının imzalanmasına yönelik görüşmelerin sürdürülmesi ve taraf heyetlerinin İsviçre'ye gelişlerinin kolaylaştırılması amacıyla son birkaç gündür ABD, İran, Pakistan ve Katar ile yakın temas halinde olunduğu belirtildi.