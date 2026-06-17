Arap medyası paylaştı: 14 maddelik ABD-İran anlaşması ortaya çıktı

İran ile ABD arasında sağlanan mutabakatın resmi imza töreninin, 19 Haziran'da İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında düzenlenmesinin planlandığı bildirildi.

Henüz mutabakat zaptının maddeleriyle ilgili resmi açıklama yok ama her gün yeni iddialar ortaya atılıyor.

SUUDİ BASINI 14 MADDEYİ YAYIMLADI

Son alarak Suudi Arabistan merkezli El Arabiya, "anlaşmanın maddeleri" dediği bir metin yayımladı. Buna göre mutabakat 14 maddeden oluşuyor.

İlk olarak, Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdiği teyit ediliyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu bu iddiayı yalanlamış, Hizbullah ile savaşının süreceğini duyurmuştu.

Bir diğer maddede ise İran ve ABD'nin birbirlerine müdahale etmeyeceklerini teyit ediyor. Mutabakat zaptında 60 gün içerisinde müzakerelerin tamamlanacağı da yer alıyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NA İLİŞKİN 3 MADDE

Hürmüz Boğazı'na ilişkin ise 3 madde yer alıyor. Bunlar, ABD'nin deniz ablukasını kaldırması, Hürmüz Boğazı'nın tam kapasiteyle 30 gün içinde açılması, İran'ın tüm mayınları temizlemesini içeriyor.

Al Arabiya'nın iddiasına göre, İran'ın ekonomik talepleri de yerine getiriliyor. İran'ın yeniden inşası için 300 milyar dolar ödenmesi, tüm yaptırımların kaldırılması, İran'ın petrol ve petro kimya ürünleri satışının kolaylaştırılması ve donmuş varlıkların serbest bırakılması mutabakat metninde yer alıyor.

Diğer maddeler ise İran asla nükleer silah üretmeyecek, iki ülke anlaşma nihai sonuca varana kadar mevcut pozisyonlarını koruyacak bir uygulama mekanizması kurulacak.

Bu maddelerin uygulandığı teyit edilirse geri kalan maddelere ilişkin bir nihai anlaşma için müzakerelere başlanacak. Nihai anlaşma, BM Güvenlik Konseyi'nin bağlayıcı bir kararıyla onaylanacak.