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Samsun’da korkutan anız yangını

Samsun’da korkutan anız yangını

22:2228/06/2026, Pazar
IHA
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Samsun'un Canik ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
Samsun'un Canik ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Samsun'un Canik ilçesinde binaların bitişiğindeki tarlada çıkan yangında, itfaiye ekipleri tarafından çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Samsun’un Canik ilçesinde binaların yanındaki tarlada çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Yangın, Canik ilçesi Hasköy Mahallesi’nde binaların bitişiğindeki bir tarlada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan anız yangını, çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tarla zarar görürken, yangın anı dron ile havadan görüntülendi.



#Yangın
#Anız
#İtfaiye
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