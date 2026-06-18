18 metre yükseklikten düştü, yaralı kurtuldu

Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy İlçe Devlet Hastanesi inşaatında çalışan Mehmet M.P. henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 18 metre yükseklikten zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan işçi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Samsun Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının bilincinin açık olduğu, vücudunun çeşitli bölgelerinde travma bulunduğu öğrenildi.