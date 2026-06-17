'Barbie Kaymakam' olarak bilinen Tuğçe Orhan vali yardımcısı oldu

Geçen yıl ekim ayındaki kararname ile Samsun’un Ladik ilçesine kaymakam olarak atanan Tuğçe Orhan, görünüşü ile dikkatleri üzerine çekmişti. Önce vekâleten sonra da asaleten kaymakamlık görevini üstlenen Tuğçe Orhan, Resmi Gazete'de yayımlanan 2026/148 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Burdur Vali Yardımcılığı görevine getirildi.