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'Barbie Kaymakam' olarak bilinen Tuğçe Orhan vali yardımcısı oldu

'Barbie Kaymakam' olarak bilinen Tuğçe Orhan vali yardımcısı oldu

10:5317/06/2026, Çarşamba
IHA
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Tuğçe Orhan, Resmi Gazete’de yayımlanan 2026/148 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Burdur Vali Yardımcılığı görevine getirildi.
Tuğçe Orhan, Resmi Gazete’de yayımlanan 2026/148 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Burdur Vali Yardımcılığı görevine getirildi.

Geçen yıl Samsun’un Ladik ilçesine kaymakam olarak atanan ve görünümüyle ‘Barbie’ye benzetilen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı.

Geçen yıl ekim ayındaki kararname ile Samsun’un Ladik ilçesine kaymakam olarak atanan Tuğçe Orhan, görünüşü ile dikkatleri üzerine çekmişti. Önce vekâleten sonra da asaleten kaymakamlık görevini üstlenen Tuğçe Orhan, Resmi Gazete'de yayımlanan 2026/148 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Burdur Vali Yardımcılığı görevine getirildi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile birlikte Samsun’da görev yapan kaymakamlardan Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya Bitlis-Ahlat Kaymakamlığına, Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt Gümüşhane-Kürtün Kaymakamlığına, Ayvacık Kaymakamı Mehmet Emre Yıldız ise Çankırı Vali Yardımcılığı görevlerine atandılar.

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