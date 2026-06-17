Türkiye'ye örnek olacak proje: Güneş panellerinin altına ektiler, sonuç herkesi şaşırttı

Proje sonucunda elde edilecek ürünler yalnızca ham tarımsal ürün olarak kalmayacak, bitkisel çay, tıbbi ve aromatik yağ olarak işlenerek kadın kooperatifleri tarafından katma değerli ürünlere dönüştürülecek. Böylece hem yerel üreticilerin hem de kadın girişimcilerin üretim, işleme ve pazarlama süreçlerine aktif katılımı sağlanacak. Ladik GES sahasında uygulanan bu modelin ilerleyen süreçte GES sahasının geri kalan 640 dönüm kısmında da yaygınlaştırılması hedefleniyor."