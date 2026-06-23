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Samsun'da festival sırasında kaza: Bayhan konseri çıkışında 3 kişi yaralandı

Samsun'da festival sırasında kaza: Bayhan konseri çıkışında 3 kişi yaralandı

00:1823/06/2026, Salı
IHA
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Bayhan konseri sırasında gerçekleşen kazada 3 kişi yaralandı
Bayhan konseri sırasında gerçekleşen kazada 3 kişi yaralandı

Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında Batı Park'ta gerçekleştirilen Bayhan konseri sırasında, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya elektrikli bisiklet çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü, arkasındaki yolcu ve yaya olmak üzere toplam 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında Batı Park’ta düzenlenen Bayhan konseri sırasında yolun karşısına geçmek isteyen yayaya elektrikli bisikletin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.


Kaza, İlkadım ilçesi Batı Park iç yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayhan konseri sırasında Nurullah A. idaresindeki 55 AVK 256 plakalı motorlu bisiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Erkut Doğan Çırık’a çarptı. Kazada motorlu bisiklet sürücüsü Nurullah A., yanında bulunan Enes Bereket ile yaya Erkut Doğan Çırık yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



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