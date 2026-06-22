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İETT otobüsü ile tır çarpıştı: Kazada üç kişi yaralandı

İETT otobüsü ile tır çarpıştı: Kazada üç kişi yaralandı

22:5022/06/2026, Pazartesi
AA
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Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Sultanbeyli'de İETT otobüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada üç kişi yaralandı.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde İETT otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adil Mahallesi Beykoz Caddesi'nde, sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen İETT otobüsü ile tır çarpıştı.

Olay yerine ekip sevk edildi

Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis caddede önlem alırken, yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.





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