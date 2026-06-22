İETT otobüsü ile tır çarpıştı: Kazada üç kişi yaralandı

İstanbul Sultanbeyli'de İETT otobüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada üç kişi yaralandı.
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde İETT otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Adil Mahallesi Beykoz Caddesi'nde, sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen İETT otobüsü ile tır çarpıştı.
Olay yerine ekip sevk edildi
Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis caddede önlem alırken, yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.