İstanbul'da büyük su kesintisi: İSKİ duyurdu! İki ilçede 14 saat su yok

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kağıthane-Çeliktepe isale hattındaki çalışmalar nedeniyle yarın Kağıthane ve Sarıyer'in bazı mahallelerine 14 saat süreyle su verilemeyeceğini bildirdi.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Kağıthane-Çeliktepe isale hattında bağlantı çalışmaları yapılacak.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Kağıthane-Çeliktepe isale hattında bağlantı çalışmaları yapılacak.

Bu kapsamda, yarın saat 14.00 ile çarşamba günü saat 04.00 arasında Kağıthane ve Sarıyer'in bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacak.