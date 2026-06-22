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İstanbul'da büyük su kesintisi: İSKİ duyurdu! İki ilçede 14 saat su yok

İstanbul'da büyük su kesintisi: İSKİ duyurdu! İki ilçede 14 saat su yok

17:3922/06/2026, Pazartesi
AA
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Kesinti takvimi doğrultusunda suların yarın saat 14.00'te kesileceği ve çarşamba sabahı saat 04.00'e kadar şebekeye su verilemeyeceği duyuruldu.
Kesinti takvimi doğrultusunda suların yarın saat 14.00'te kesileceği ve çarşamba sabahı saat 04.00'e kadar şebekeye su verilemeyeceği duyuruldu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), altyapı iyileştirme çalışmaları kapsamında Kağıthane ve Sarıyer ilçelerinde ikamet eden vatandaşları 14 saatlik zorunlu bir su kesintisine karşı uyardı. Kağıthane-Çeliktepe isale hattında gerçekleştirilecek olan kritik bağlantı işlemleri sebebiyle planlanan bu kesinti, yarın öğleden sonra başlayarak ertesi günün ilk saatlerine kadar etkili olacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kağıthane-Çeliktepe isale hattındaki çalışmalar nedeniyle yarın Kağıthane ve Sarıyer'in bazı mahallelerine 14 saat süreyle su verilemeyeceğini bildirdi.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Kağıthane-Çeliktepe isale hattında bağlantı çalışmaları yapılacak.

Bu kapsamda, yarın saat 14.00 ile çarşamba günü saat 04.00 arasında Kağıthane ve Sarıyer'in bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacak.

Su kesintisi yapılacak mahalleler şu şekilde:

"Kağıthane'de Merkez, Hamidiye, Yahya Kemal ve Seyrantepe Mahalleleri. Sarıyer'de Ayazağa ve Huzur Mahalleleri."

#İSKİ
#Kağıthane
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#su kesintisi
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