İstanbul'da korkutan olay: Pastanedeki gaz kaçağı ekipleri harekete geçirdi

Eyüpsultan’da bir pastanedeki doğal gaz kaçağı nedeniyle 5 kişi etkilendi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Gazdan etkilenenlerin hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor...
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