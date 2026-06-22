Türkiye ve Moğolistan arasında stratejik iş birliği: Ticaret hedefi 500 milyon dolar

Moğolistan Başbakan Yardımcısı Nyamtaishir Nomtoibayar ve beraberindeki heyet, iki ülke arasında stratejik iş birliği sağlamak amacıyla Ankara’da. İki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda güçlendirilmesi kararlılığının vurgulandığı heyetler arası görüşmede, ticaretten savunma sanayisine, siber güvenlikten terörle mücadeleye kadar çok kritik başlıklar masaya yatırıldı.

SADECE BİR AY SONRA İKİNCİ KRİTİK TEMAS

Geçtiğimiz Mayıs ayında Moğolistan’da gerçekleştirilen resmi temasların ardından, iki ülke heyetleri bu kez Ankara’da bir araya geldi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "11 Mayıs 2026 tarihinde Moğolistan’da gerçekleştirdiğimiz görüşmenin ardından kısa bir sürede yeniden bir araya gelmemizin, çalışmalarımıza büyük bir ivme kazandıracağına inanıyorum" diyerek ilişkilerin kazandığı hıza dikkat çekti.

Mayıs ayındaki ziyarette imzalanan Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi (KETK) 10. Dönem Protokolü'nün iki ülke için önemli bir yol haritası olduğunu belirten Çiftçi, bu protokol sayesinde iş birliğinin ticaretten sanayiye, bilimden tarıma kadar her alanda derinleştirileceğini ifade etti.

TİCARET HACMİ POTANSİYELİN ALTINDA, HEDEF 500 MİLYON DOLAR

Görüşmenin en önemli gündem maddelerinden biri ekonomik ilişkiler oldu. Mevcut ticaret hacminin Türkiye lehine dengesiz bir görünüm sergilediğini ve gerçek potansiyeli yansıtmadığını belirten Bakan Çiftçi, yeni dönemin ekonomik hedefini şu sözlerle ilan etti:

"Ortak hedefimiz, bu ticaret hacmini yakın gelecekte 500 milyon dolara çıkarmaktır. Madencilik, lojistik, yenilenebilir enerji, gıda işleme ve hafif sanayi başta olmak üzere pek çok alanda güçlü iş birliği fırsatları bulunuyor."

Türkiye'nin yaklaşık 40 yıllık köklü bir serbest bölge deneyimine sahip olduğunu hatırlatan Çiftçi, Moğolistan'ın bu alandaki çalışmalarına her türlü tecrübe paylaşımıyla destek vermeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

TÜRK ŞİRKETLERİ MOĞOLİSTAN’IN 14 MEGA PROJESİ"NE TALİP

Türk firmalarının Moğolistan’da halihazırda 25 milyon dolar değerinde yatırımı bulunduğunu ifade eden Bakan Çiftçi, Türk iş dünyasının ülkenin kalkınma hamlelerinde daha büyük roller üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı. Çiftçi, özellikle Moğolistan’ın vizyon projelerinden biri olan Yeni Karakurum Şehri kapsamındaki yeni havalimanı projesi ile "14 Mega Proje" içerisinde yer alan enerji santralleri, arıtma tesisleri ve demiryolu projelerinde Türk şirketlerine destek verilmesi beklentisini Moğol mevkidaşına iletti.

GÜVENLİK, DÜZENSİZ GÖÇ VE FETÖ İLE ORTAK MÜCADELE VURGUSU

Görüşmede, İçişleri Bakanlığı’nın doğrudan görev alanına giren güvenlik konuları da geniş yer tuttu. Afet ve acil durum yönetimi, kamu güvenliği, sınır yönetimi, düzensiz göçle mücadele ve siber güvenlik alanlarında kurumlar arası doğrudan temasın artırılacağını belirten Çiftçi, terörle mücadele konusunda da net mesajlar verdi.

FETÖ’nün Moğolistan’daki faaliyetlerine dikkat çeken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, her iki ülkenin de güvenlik çıkarlarının altını çizerek şunları kaydetti: