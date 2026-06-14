Köln’de tarihi buluşma: 17 ülkedeki Müslümanların müftüleri birlik oldu

"En az iki yılda bir sürekli bu dini cemaatlerle, sivil toplum kuruluşlarıyla yapılacak. Dayanışma ve fikir alışverişi burada ciddi bir şekilde ele alınacak. Bundan sonra her iki yılda bir nereye geldik, neler yaptık, sorunlarımız neydi, birbirimizden ne kadar istifade ettik, o toplumda ne kadar katkı sağlayabildiğinin de bir sağlaması yapılacak. Bunlar artık bundan sonra ömürde bir defa değil; iki yılda bir bu meseleler, konferanslar düzenlenecek ve yapılacak. Onun için güzel bir başlangıç olduğuna inanıyorum. İslam Toplumu Milli Görüş teşkilatları her zaman olduğu gibi burada da öncülüğünü gösteriyor. Ben katılan tüm dini cemaatleri sivil toplum kuruluşlarına, siz değerli basın mensuplarına da yürekten teşekkür ediyorum"