Köln’de tarihi buluşma: 17 ülkedeki Müslümanların müftüleri birlik oldu

Almanya’nın Köln kentinde düzenlenen “Doğu Avrupa, Kafkas ve Orta Asya Müslümanları Konferansı”, 17 ülkeden müftüleri, başmüftüleri ve İslami kurum temsilcilerini aynı çatı altında buluşturdu. Avrupa’da yükselen İslam karşıtlığından azınlık haklarına, savaşın Müslüman toplumlara etkilerinden gençlik ve din eğitimine kadar birçok başlığın ele alındığı konferansta, Müslüman toplulukların ortak sorunlarına karşı kalıcı iş birliği mekanizmaları kurulması kararlaştırıldı. IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, toplantıların iki yılda bir düzenleneceğini belirterek, “Amacımız bir araya gelip konuşup dağılmak değil” mesajını verdi.
Programda Müslüman toplumların güncel dini, sosyal ve kurumsal meseleleri, tecrübe paylaşımı ve sürdürülebilir iş birliği imkanları ele alındı.
"Bölgesel sorunları küresel dayanışma ile çözebiliriz"
Avrupa’daki Müslümanların kurumsal sorunları ele alındı
Avusturya Müftüsü Mustafa Mullaoğlu, Avusturya’da İslam’ın resmi statüsü ve Müslümanlara yönelik hukuki tartışmaları; Slovenya Müftüsü Nevzet Poric ise genç kuşakların kimlik meselesini ve Ljubljana Müslüman Kültür Merkezi’nin önemini aktardı.
Doğu Avrupa ve Balkanlarda azınlık haklarına değinildi
Doğu Avrupa oturumlarında Hırvatistan, Sırbistan, Macaristan, Ukrayna, Yunanistan, Polonya, Litvanya ve Estonya’dan temsilciler konuştu. Hırvatistan Müftüsü Dr. Aziz Hasanovic, İslam’ın kurumsal tanınma sürecini; Sırbistan Başmüftüsü Senad Halitovic ise Sancak bölgesindeki Müslümanların vakıf malları, din eğitimi ve kurumsal bölünmüşlük sorunlarını anlattı.
Macaristan adına programa Zoltan Bolek yerine Ahmed Miklos Kovacs vekaleten katıldı.
Batı Trakya’dan İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Türk azınlığın kimlik, eğitim, din özgürlüğü ve siyasi temsil sorunlarına değinirken; Polonya, Litvanya ve Estonya temsilcileri İslam karşıtlığı, cami izni, tarihi mülklerin iadesi ve küçük Müslüman toplulukların kurumsal ihtiyaçlarını aktardı.
Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif ise Batı Trakya’daki Müslüman Türk azınlığın Lozan Anlaşması sonrasındaki statüsüne değinerek, bölgede dinî hayatın Kur’an kursları ve kadın vaizelerin çalışmalarıyla sürdüğünü söyledi.
Kafkasya ve Orta Asya’da dini eğitim ve gençlik vurgusu
Kafkasya ve Orta Asya oturumunda Gürcistan ve Moğolistan’daki dini eğitim, gençlik çalışmaları ve kurumsal ihtiyaçlar ele alındı. Doğu Gürcistan Başmüftüsü Etibar Eminov, radikal ve ideolojik din yorumlarının gençler üzerindeki etkisini "dini ve toplumsal istikrar açısından ciddi bir meydan okuma" olarak nitelendirdi.
Batı Gürcistan Başmüftüsü Adam Shantadze, din görevlisi yetiştirme ve cami restorasyonu ihtiyaçlarını anlattı. Moğolistan’dan Azatkhan Mukhan ise imam eksikliği, yerel dilde dinî materyal ihtiyacı ve cami-eğitim merkezi projesini anlattı. Mukhan, IGMG ile Moğolistan Müslümanları arasında geçmişe dayanan bağa da değinerek, merhum eski Başbakan Necmettin Erbakan’ın Moğolistan’daki Müslümanlara sahip çıkılması yönündeki çağrısının ardından Ramazan, kurban ve yetim projeleriyle ülkeye destek ulaştırıldığını söyledi.
"Amacımız bir araya gelip konuşup dağılmak değil"
Programa Bulgaristan Başmüftü Yardımcısı Beyhan Mustafa Mehmed ile Kuzey Makedonya’dan Üsküp Müftüsü Kenan İsmaili de katıldı.