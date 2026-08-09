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Mekke Anlaşması katilleri tedirgin etti: İsrailli Bakan Tel Aviv için 'tehlikeli ve endişe verici' olduğunu açıkladı

Mekke Anlaşması katilleri tedirgin etti: İsrailli Bakan Tel Aviv için 'tehlikeli ve endişe verici' olduğunu açıkladı

21:26, 09/08/2026, Pazar
AA
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Mekke Anlaşması katilleri tedirgin etti: İsrailli Bakan Tel Aviv için 'tehlikeli ve endişe verici' olduğunu açıkladı
Soykırımcı Netanyahu'yla aynı partinin üyesi olan Chikli, katil İsrail’in “er veya geç Suriye ile savaşa gireceğini” iddia ederek, "Türkiye ve Suriye, İran'dan çok daha rahatsız edici birer gelişme." ifadelerini kullanmıştı.

Canavar devlet İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı son derece tehlikeli ve endişe verici bir gelişme olarak nitelendirdi. Suudi Arabistan'ın Türkiye ile hareket etmeye başlamasının İsrail açısından büyük risk taşıdığını belirten Chikli, Tel Aviv yönetimine Yunanistan, GKRY, BAE ve Somaliland ile ittifaklarını derinleştirme çağrısında bulundu.

Soykırımcı İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'ndan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, Suudi Arabistan'ın Türkiye ile birlikte hareket etmeye başlamasını İsrail açısından "çok kötü bir gelişme" olarak nitelendirdi.

İsrail'de yayın yapan İ24NEWS televizyonuna konuşan Diaspora Bakanı Chikli, 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Chikli, "Mekke İttifakı son derece tehlikeli ve endişe verici bir gelişmedir." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan'ın bugüne kadar bölgede tarafsız bir tutum izlediğini savunan Chikli, "(Suudi Arabistan’ın) Pakistan ile zaten bir savunma anlaşması vardı. Ancak Akdeniz'den Suriye cephesine kadar son derece ciddi sonuçlara yol açabilecek şekilde, bizimle doğrudan karşı karşıya olan Türkiye ile birlikte hareket etmeye başlaması İsrail açısından çok ama çok kötü bir gelişmedir.” ifadelerini kullandı.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın İsrail'e yönelik stratejik riskleri artırdığı değerlendirmesinde bulunan Chikli, Tel Aviv yönetimine şu sözlerle çağrıda bulundu:

"Bu tablo, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri ve (Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden) Somaliland ile olan ittifaklarımızı daha da derinleştirmemizi zorunlu kılmaktadır."


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Başlıklar :Amichai ChikliİsrailMekke Ortak Savunma AnlaşmasıTürkiyeSuudi ArabistanPakistan
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