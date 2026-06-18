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MSB'den ABD-İran anlaşmasına ilişkin açıklama: Bölgede kalıcı barış sağlamasını temenni ediyoruz

MSB'den ABD-İran anlaşmasına ilişkin açıklama: Bölgede kalıcı barış sağlamasını temenni ediyoruz

12:0318/06/2026, Perşembe
G: 18/06/2026, Perşembe
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Milli Savunma Bakanlığı, ABD-İran arasındaki anlaşmaya ve Konya'da konuşlandırılacak SAMP-T ve Çelik Kubbe'ye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı, ABD-İran arasındaki anlaşmaya ve Konya'da konuşlandırılacak SAMP-T ve Çelik Kubbe'ye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD ve İran arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama yaparak mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti. Bakanlık açıklamasında Konya'da İtalya'ya ait SAMP/T Hava Savunma Sistemi'nin bugün konuşlandırıldığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin sorular yanıtlandı. Bakanlık ABD-İran arasındaki anlaşmaya ve Konya'da konuşlandırılacak SAMP-T ve Çelik Kubbe'ye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde;
ABD-İran anlaşması

ABD ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyor, söz konusu mutabakatın bölgede kalıcı barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlamasını temenni ediyoruz.

Ülkemiz, bölgesel barış ve istikrarın korunmasını önceleyen yaklaşımını sürdürmekte; sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözümünü desteklemektedir.

Bu kapsamda, mutabakatın korunması ve sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi bakımından ilgili tüm tarafların sağduyulu, itidalli ve sorumlu bir tutum sergilemesi büyük önem taşımaktadır.

Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler de yakından takip edilmektedir. Enerji arz güvenliği, deniz ticareti ve seyrüsefer emniyetinin korunması küresel istikrar açısından büyük önem taşımaktadır.

Ülkemiz, uluslararası hukuk çerçevesinde bu alanlarda yürütülecek çalışmalara katkı sağlamaya hazırdır.

Konya'da konuşlandırılan SAMP-T ve Çelik Kubbe

NATO Daimi Savunma Planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla İtalya'ya ait bir adet SAMP/T Hava Savunma Sistemi bugün 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlandırılmıştır.

Ayrıca ülkemiz, değişen tehdit ortamını dikkate alarak yerli ve millî hava savunma sistemlerimizin geliştirilmesi sürdürmektedir.

“Tam Harekât Kabiliyeti'ne ulaşmıştır"

Bu kapsamda Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterindeki Siper Hava Savunma Silah Sistemi, 12 Haziran’da Sinop Atış Alanı’nda gerçekleştirilen test kapsamında yüksek süratli ve manevra kabiliyetine sahip Süper Şimşek hava hedefini başarıyla imha ederek “Tam Harekât Kabiliyeti”ne ulaşmıştır.

Çelik Kubbe projesiyle yürütülen tüm çalışmaların temel amacı, ülkemizin çok katmanlı hava ve füze savunma kapasitesini güçlendirmek, caydırıcılığını artırmak ve millî güvenliğini en üst seviyede teminat altına almaktır.

Misafir askeri personelin Türkiye'deki komando eğitimleri

Bakanlığımız tarafından, birçok dost ve müttefik ülke ile imzalanan ikili anlaşmalar kapsamında eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütülmektedir.

Hâlihazırda, Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı/Isparta'da Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mali, Libya’nın her iki tarafı ve Somali olmak üzere 5 dost ve müttefik ülkeden toplam 503 Misafir Askerî Personele eğitim verilmektedir.

Ayrıca, 2026-2027 Misafir Askerî Personel Kontenjan Planı kapsamında 16 ülkeden (Azerbaycan, Burundi, Bangladeş, Gine, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kuzey Makedonya, Libya, Macaristan, Mali, Moğolistan, Özbekistan, Senegal, Somali, Türkmenistan) toplam 448 personele eğitim kontenjanı tahsis edilmiştir.

Yıl içerisinde dost ve müttefik ülkelerden iletilen ilave kontenjan talepleri doğrultusunda bu sayıda artış meydana gelmesi öngörülmektedir.

NATO Zirvesi

NATO Ankara Zirvesi'ne yönelik hazırlıklarımız, Cumhurbaşkanlığımızın koordinasyonunda devam etmektedir.

Bakanlığımızın sorumluluğunda yürütülen faaliyetler kapsamında; tüm güvenlik tedbirleri alınmış olup, ilgili bakanlıklar ve kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.

Ay-Yıldız Karargâhımızda konuk Savunma Bakanları ile beraberlerindeki heyetler onuruna Karargâhın Yıldız bölümünde bir resepsiyon düzenlenecektir.




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