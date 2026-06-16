MSB duyurdu: İtalya'ya ait SAMP-T Hava Savunma Sistemi Konya'da konuşlandırılacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Daimi Savunma Planı kapsamında ittifakın hava savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesi amacıyla İtalya’ya ait bir adet SAMP-T Hava Savunma Sistemi’nin Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na konuşlandırılacağını açıkladı.

MSB’den yapılan yazılı açıklamada, NATO Daimi Savunma Planı çerçevesinde müttefik ülkeler arasındaki savunma ve caydırıcılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, "NATO Daimi Savunma Planı kapsamında; ittifak hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla İtalya’ya ait bir adet SAMP-T Hava Savunma Sistemi 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/Konya’da konuşlandırılacaktır" ifadelerine yer verildi.

SAMP-T nedir, ne işe yarar?

SAMP-T (Sol-Air Moyenne Portée/Terrestre), Fransa ve İtalya tarafından geliştirilen, orta ve uzun menzilli hava tehditlerine karşı kullanılan gelişmiş bir hava savunma sistemidir. Sistem; savaş uçakları, seyir füzeleri, insansız hava araçları (İHA), helikopterler ve bazı balistik füze tehditlerini tespit ederek etkisiz hale getirebilmektedir.

SAMP-T'nin en önemli unsuru, yüksek manevra kabiliyetine sahip Aster 30 önleme füzeleridir. Radarlar tarafından tespit edilen hedefler komuta-kontrol merkezinde analiz edilir ve tehdit değerlendirmesinin ardından uygun füze ateşlenir. Füze, hedefe yaklaşana kadar veri bağlantısıyla yönlendirilirken son aşamada kendi radar sistemiyle hedefi vurur.

Sistem, aynı anda çok sayıda hedefi takip edip angaje olabilme kabiliyetiyle öne çıkıyor. Modern elektronik harp koşullarında görev yapabilecek şekilde tasarlanan SAMP-T, NATO'nun entegre hava ve füze savunma ağlarıyla da uyumlu çalışabiliyor.

Teknik özellikleri

-Ana önleme füzesi: Aster 30

-Hedef türleri: Savaş uçakları, İHA'lar, seyir füzeleri, helikopterler ve balistik füzeler

-Azami önleme menzili: Yaklaşık 120 kilometre

-Önleme irtifası: 20 kilometrenin üzerinde

-Aynı anda takip edilebilen hedef sayısı: Onlarca hedef

-Aynı anda angaje olunabilen hedef sayısı: Birden fazla hedef

-Unsurları: Çok fonksiyonlu radar, komuta-kontrol merkezi ve füze lançerleri

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Avrupa'nın hava savunma kapasitesini artırma çabalarında öne çıkan sistemlerden biri olan SAMP-T, özellikle balistik füze tehdidine karşı sağladığı koruma nedeniyle stratejik öneme sahip hava savunma platformları arasında gösteriliyor.







