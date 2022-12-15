Ukrayna’da hava savaşları: ABD Fransa ve İtalya'dan hava savunma sistemi

Rusya Ukrayna savaşında 10 ay geride kalırken, kışın gelmesiyle cephede iki taraf içinde ilerleyiş yavaşladı. Kara operasyonları Donbas bölgesi ile kısıtlı kalırken, taraflar füze ve insansız hava araçları (İHA) ile hava harbine girişti. Moskova’ya bağlı güçler, Ukrayna’daki kritik altyapı tesislerine füze ve kamikaze İHA’larla saldırılar gerçekleştirirken, Ukrayna güçleri karşı saldırı olarak Rusya topraklarında askeri tesisleri hedef alıyor. Gelişmeler doğrultusunda batıdan kritik bir hamle geldi. Ukrayna’nın Batılı müttefikleri, ülkenin hava sahasını güvence altına almak adına hava savunma sistemleri (HSS) tedarik etme kararı aldı. ABD, Patriot marka HSS’leri Ukrayna’ya tedarik etmek için çalışma başlatırken, İtalya ve Fransa Kiev’e SAMP/T model HSS’leri sağlayacağını duyurdu. Karadan havaya uzun menzilli savunma mühimmatları olan Patriot ve SAMP/T tedarikinin Ukrayna’nın elini ciddi anlamda güçlendireceği ve Kiev’in Rusya’ya karşı hava harbinde üstünlük sağlayacağı düşünülüyor.

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PATRIOT’LARDA SONA DOĞRU

Amerikan basınının üst düzey yetkililere dayandırdığı haberlerine göre Ukrayna liderlerinin Rusya’ya karşı hava savunma sistemi taleplerine karşılık veren ABD yönetimi bu ülkeye Patriot füze savunma sistemi bataryaları göndermek için çalışmalara başladı. Planda sona yaklaşıldığını belirten yetkililer, söz konusu onayın bu hafta bitmeden verileceğini ve resmi duyurunun 15 Aralık’ta yapılabileceğini kaydetti. ABD’li bir yetkili, basında çıkan haberlerin doğru olduğunu teyit etti. Yetkili, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın Ukraynalı mevkidaşları ile ortak bir görüşme yaptığını belirtti.

SAMP/T’DE ANLAŞMA TAMAM

Fransa ve İtalya da, ortaklaşa ürettikleri HSS SAMP/T’yi Ukrayna’ya tedarik edeceklerini duyurdu. MBDA ve Thales tarafından tasarlanan uzun menzilli mühimmat için Kiev’in talebi Paris ve Roma tarafından kabul edildi. Fransa’nın Ukrayna büyükelçisi Etienne de Poncins, ilk bataryanın İtalya tarafından teslim edileceğini duyurdu. Daha önce Almanya kısa mesafeli savunma mühimmatı olan IRIS-T model HSS’yi Ukrayna’ya tedarik etmişti. ABD Kiev yönetimine orta menzilli HSS olan NASAMS tedarik etmişti. Bunun dışında Ukrayna’ya Aspide, Mistral ve Crotale NG orta mesafeli hava savunma sistemleri tedarik edilmişti. Washington yönetimi, kara savaşlarının yoğun olduğu günlerde Ukrayna’ya karadan karaya çoklu roketatar sistemi olan HIMARS tedarik etmiş, mühimmat savaşın seyrini Ukrayna lehine etkilemişti.

10 İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Öte yandan Rus güçleri Ukrayna’ya yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kentte ve çevrede sabah saatlerinde 10 insansız hava aracının düşürüldüğünü bildirdi. Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Kiev bölgesinde ve başkent üzerinde hava savunma güçleri toplam 10 Shahed insansız hava aracını düşürdü” ifadesini kullandı.

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