Edremit'te ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Balıkesir'de orman yangınında kahreden ihmal: Nedeni belli oldu 2 kişi tutuklandı
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde meydana gelen orman yangınının çıkış nedeni belli oldu. Valilikten yapılan resmi açıklamaya göre, evlerinin bahçesinde kaynak yaptıkları sırada sıçrayan kıvılcımlarla yangına sebep oldukları tespit edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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