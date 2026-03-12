NATO'nun balistik füze savunması nasıl işliyor?: MSB merak edilenleri tek tek anlattı

Tehdit füzesinin fırlatıldığının tespiti:

Uydular, erken uyarı radarları ve diğer sensörler sayesinde füzenin fırlatıldığı mümkün olan en erken anda belirlenir. Füzenin motor ateşi, ısı izi ve ilk uçuş hareketleri izlenerek bir tehdit olup olmadığı anlaşılmaya çalışılır. Bu erken tespit, karar verme ve müdahale için kritik zaman kazandırır.