Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Demir Kubbe’ye karşı yeni nesil silah: Hipersonik füze sahibi ülkeler açıklandı! Türkiye listede mi?

Demir Kubbe’ye karşı yeni nesil silah: Hipersonik füze sahibi ülkeler açıklandı! Türkiye listede mi?

14:093/03/2026, Salı
Diğer
Sonraki haber

Dünya savunma teknolojilerinde yeni bir döneme girdi. Ses hızının en az 5 katına ulaşabilen hipersonik füzeler, mevcut hava savunma sistemlerini zorlayan özellikleriyle dikkat çekiyor. Özellikle manevra kabiliyetleri ve öngörülemez uçuş rotaları, “Demir Kubbe” gibi sistemler için ciddi bir sınav anlamına geliyor. Peki hangi ülkeler hipersonik füze geliştirdi, Türkiye bu yarışta nerede?

İran ile ABD-İsrail hattındaki çatışmalar, her geçen gün daha sert bir boyut kazanıyor. Karşılıklı füze ve hava saldırıları, Orta Doğu’daki tansiyonu zirveye taşırken, sahada kullanılan silah sistemleri de uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekiyor.

İran'ın hipersonik füzesi Demir Kubbe'yi deldi

İran yönetimi, son askeri çatışmalarda hipersonik Fettah‑2 füzelerini ilk kez aktif olarak sahaya sürdüğünü duyurdu. Tahran kaynakları, bu ileri teknoloji ürünü füzelerin yüksek hızı ve manevra kabiliyeti sayesinde İsrail’in hava savunma ağı içinde kritik bir yer tutan Demir Kubbe sistemini etkisiz hâle getirdiğini iddia ediyor.

İşte hipersonik füzesi olan ülkeler!


1) BREZİLYA


RATO-14X | Geliştirme aşamasında

30 kilometre yüksekliğe fırlatabilen 14 metre yüksekliğinde, 15 tonluk bir roketin yapımını içeriyor. Roket, Mach 8'i aşan hızlara ulaşacak.


2) RUSYA


3M22 ZIRCON AVANGARD | Geliştirildi

KH-47M2 KINZHAL | Geliştirildi

KH-95 | Geliştirildi

VYMPEL R-37M | Geliştirilme aşamasında

ZMEEVIK ANTI-SHIP | Geliştirildi

MISSILE GREMLIN | Geliştirilme aşamasında


3) GÜNEY KORE


HYCORE | Geliştirilme aşamasında


4) JAPONYA


HYPER VELOCITY GLIDING PROJECTILE (HVGP) | Gelşitirilme aşamasında



5) BİRLEŞİK KRALLIK


HYPERSONIC CRUISE MISSILE BY 2030 | Geliştirime aşamasında



6) FRANSA


V-MAX | Geliştirildi

VMaX-2 | Geliştirilme aşamasında


7) KUZEY KORE


HWASONG-8 | Geliştirildi

Hwasong-8, ilk kez 14 Eylül 2021'de test edilen ve hipersonik bir süzülme aracı monte ettiği iddia edilen bir Kuzey Kore füzesidir.





8) HİNDİSTAN


SHAURYA  | Geliştirildi

BRAHMOS-II | Geliştirildi

HGV-202F | Geliştirildi

HYPERSONIC  | Geliştirilme aşamasında

DEMONSTRATOR VEHICLE | Geliştirildi

9) ABD


HAWC | Geliştirilme aşamasında

LRHW - Dark Eagle | Geliştirilme aşamasında

OpFires | Geliştirildi

HALO | Geliştirilme aşamasında

AIM-260 JATM | Geliştirime aşamasında

AGM-183 ARRW | Geliştirilme aşamasında



10) İRAN



FATTAH 1 | Geliştirildi


Tanıtım Tarihi: Haziran 2023

Tip: Hipersonik balistik füze (HGV - Hypersonic Glide Vehicle)

Menzil: ~1.400 km

Hız: Mach 13-15


Özellikler:

Katı yakıtlı motor

Atmosfer dışında manevra kabiliyeti

Radar sistemlerini aşma hedefi

Hedefe son yaklaşmada yön değiştirme özelliği

FATTAH-2 | Geliştirildi


Tanıtım Tarihi: Kasım 2023

Fattah’ın geliştirilmiş versiyonu

Menzil: Açıklanmadı (tahmini >1.400 km)

Hız: Muhtemelen Mach 15 üzeri


Özellikler:

Daha yüksek manevra yeteneği

Atmosfer dışında daha uzun süzülme mesafesi

Geliştirilmiş hedef şaşırtma yetenekleri

İsrail'in hipersonik füzesi var mı?

İsrail, dünyada yüksek teknolojiye sahip ülkelerden biri olmasına rağmen, resmen doğrulanmış operasyonel bir hipersonik füzesi bulunmamaktadır.

Ancak çeşitli kaynaklar, hipersonik teknoloji alanında önemli Ar-Ge projeleri yürüttüğünü ve bazı sistemlerin geliştirme aşamasında olduğunu göstermektedir.


Türkiye'de hipersonik füze var mı?


İleri teknoloji ürünü Tayfun füzesi, hipersonik hızlara ulaşabilmesi sayesinde mevcut hava savunma sistemlerini aşabiliyor. Uzmanlar, füzenin çevresel koşullardan bağımsız çalışabildiğini, gece veya gündüz fark etmeksizin her türlü hava şartında görev yapabildiğini belirtiyor. Bu özellikler, Tayfun’u modern çatışmalarda özellikle kritik hedefler için etkili bir seçenek hâline getiriyor.

Tayfun füzesi teknolojide yeni bir dönem açıyor


Türk savunma sanayisinin öne çıkan projelerinden Tayfun, orijinalde kısa menzilli balistik füze (SRBM) olarak tasarlanmış olmasına rağmen Mach 5 hızına ulaşabiliyor.

Savunma kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ekim 2024 itibarıyla Tayfun’un hipersonik varyantı üzerinde çalışmalar sürüyor. Bu geliştirilmiş versiyonun Mach 5,5 hızına ulaşabileceği belirtiliyor.

Roketsan Genel Müdürü, yürütülen çalışmalarda ciddi teknolojik ilerleme sağlandığını vurgulayarak, füzenin modern hava savunma sistemlerine karşı etkinliğini artıracak yeni yetenekler kazandığını ifade etti.

Türkiye TAYFUN BLOK-4'Ü tanıttı!


Daha uzun menzil: Önceki bloklara kıyasla artırılmış operasyonel menzil


Yüksek hassasiyet: Geliştirilmiş güdüm ve vuruş doğruluğu


Hipersonik hız profili: Kısa reaksiyon süresi, zor tespit


Gelişmiş manevra kabiliyeti: Terminal safhada kaçınma manevraları


Elektronik karşı tedbirlere direnç: Karıştırmaya karşı güçlendirilmiş sistemler


Çeşitli hedef tipleri: Stratejik ve yüksek değerli hedeflere uyum


Tam yerli alt sistemler: Motor, güdüm ve kontrol bileşenlerinde yerlilik

#Tayfun
#Hipersonik Füze
#demir kubbe
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Ankara kura sonuçları: 500 bin konut Ankara TOKİ kazananlar tam isim listesi