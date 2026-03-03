Demir Kubbe’ye karşı yeni nesil silah: Hipersonik füze sahibi ülkeler açıklandı! Türkiye listede mi?

Dünya savunma teknolojilerinde yeni bir döneme girdi. Ses hızının en az 5 katına ulaşabilen hipersonik füzeler, mevcut hava savunma sistemlerini zorlayan özellikleriyle dikkat çekiyor. Özellikle manevra kabiliyetleri ve öngörülemez uçuş rotaları, “Demir Kubbe” gibi sistemler için ciddi bir sınav anlamına geliyor. Peki hangi ülkeler hipersonik füze geliştirdi, Türkiye bu yarışta nerede?

1 /19 İran ile ABD-İsrail hattındaki çatışmalar, her geçen gün daha sert bir boyut kazanıyor. Karşılıklı füze ve hava saldırıları, Orta Doğu’daki tansiyonu zirveye taşırken, sahada kullanılan silah sistemleri de uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekiyor.

2 /19 İran'ın hipersonik füzesi Demir Kubbe'yi deldi İran yönetimi, son askeri çatışmalarda hipersonik Fettah‑2 füzelerini ilk kez aktif olarak sahaya sürdüğünü duyurdu. Tahran kaynakları, bu ileri teknoloji ürünü füzelerin yüksek hızı ve manevra kabiliyeti sayesinde İsrail’in hava savunma ağı içinde kritik bir yer tutan Demir Kubbe sistemini etkisiz hâle getirdiğini iddia ediyor.

3 /19 İşte hipersonik füzesi olan ülkeler!



4 /19 1) BREZİLYA

RATO-14X | Geliştirme aşamasında 30 kilometre yüksekliğe fırlatabilen 14 metre yüksekliğinde, 15 tonluk bir roketin yapımını içeriyor. Roket, Mach 8'i aşan hızlara ulaşacak.



5 /19 2) RUSYA

3M22 ZIRCON AVANGARD | Geliştirildi KH-47M2 KINZHAL | Geliştirildi KH-95 | Geliştirildi VYMPEL R-37M | Geliştirilme aşamasında ZMEEVIK ANTI-SHIP | Geliştirildi MISSILE GREMLIN | Geliştirilme aşamasında



6 /19 3) GÜNEY KORE

HYCORE | Geliştirilme aşamasında

7 /19

4) JAPONYA

HYPER VELOCITY GLIDING PROJECTILE (HVGP) | Gelşitirilme aşamasında



8 /19

5) BİRLEŞİK KRALLIK

HYPERSONIC CRUISE MISSILE BY 2030 | Geliştirime aşamasında





9 /19 6) FRANSA

V-MAX | Geliştirildi VMaX-2 | Geliştirilme aşamasında



10 /19 7) KUZEY KORE

HWASONG-8 | Geliştirildi Hwasong-8, ilk kez 14 Eylül 2021'de test edilen ve hipersonik bir süzülme aracı monte ettiği iddia edilen bir Kuzey Kore füzesidir.









11 /19 8) HİNDİSTAN

SHAURYA | Geliştirildi BRAHMOS-II | Geliştirildi HGV-202F | Geliştirildi HYPERSONIC | Geliştirilme aşamasında DEMONSTRATOR VEHICLE | Geliştirildi

12 /19 9) ABD

HAWC | Geliştirilme aşamasında LRHW - Dark Eagle | Geliştirilme aşamasında OpFires | Geliştirildi HALO | Geliştirilme aşamasında AIM-260 JATM | Geliştirime aşamasında AGM-183 ARRW | Geliştirilme aşamasında



13 /19

10) İRAN





14 /19 FATTAH 1 | Geliştirildi

Tanıtım Tarihi: Haziran 2023 Tip: Hipersonik balistik füze (HGV - Hypersonic Glide Vehicle) Menzil: ~1.400 km Hız: Mach 13-15

Özellikler: Katı yakıtlı motor Atmosfer dışında manevra kabiliyeti Radar sistemlerini aşma hedefi Hedefe son yaklaşmada yön değiştirme özelliği

15 /19 FATTAH-2 | Geliştirildi

Tanıtım Tarihi: Kasım 2023 Fattah’ın geliştirilmiş versiyonu Menzil: Açıklanmadı (tahmini >1.400 km) Hız: Muhtemelen Mach 15 üzeri

Özellikler: Daha yüksek manevra yeteneği Atmosfer dışında daha uzun süzülme mesafesi Geliştirilmiş hedef şaşırtma yetenekleri

16 /19 İsrail'in hipersonik füzesi var mı? İsrail, dünyada yüksek teknolojiye sahip ülkelerden biri olmasına rağmen, resmen doğrulanmış operasyonel bir hipersonik füzesi bulunmamaktadır. Ancak çeşitli kaynaklar, hipersonik teknoloji alanında önemli Ar-Ge projeleri yürüttüğünü ve bazı sistemlerin geliştirme aşamasında olduğunu göstermektedir.



17 /19 Türkiye'de hipersonik füze var mı?

İleri teknoloji ürünü Tayfun füzesi, hipersonik hızlara ulaşabilmesi sayesinde mevcut hava savunma sistemlerini aşabiliyor. Uzmanlar, füzenin çevresel koşullardan bağımsız çalışabildiğini, gece veya gündüz fark etmeksizin her türlü hava şartında görev yapabildiğini belirtiyor. Bu özellikler, Tayfun’u modern çatışmalarda özellikle kritik hedefler için etkili bir seçenek hâline getiriyor.

18 /19 Tayfun füzesi teknolojide yeni bir dönem açıyor

Türk savunma sanayisinin öne çıkan projelerinden Tayfun, orijinalde kısa menzilli balistik füze (SRBM) olarak tasarlanmış olmasına rağmen Mach 5 hızına ulaşabiliyor. Savunma kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ekim 2024 itibarıyla Tayfun’un hipersonik varyantı üzerinde çalışmalar sürüyor. Bu geliştirilmiş versiyonun Mach 5,5 hızına ulaşabileceği belirtiliyor. Roketsan Genel Müdürü, yürütülen çalışmalarda ciddi teknolojik ilerleme sağlandığını vurgulayarak, füzenin modern hava savunma sistemlerine karşı etkinliğini artıracak yeni yetenekler kazandığını ifade etti.