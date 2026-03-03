Demir Kubbe’ye karşı yeni nesil silah: Hipersonik füze sahibi ülkeler açıklandı! Türkiye listede mi?

Dünya savunma teknolojilerinde yeni bir döneme girdi. Ses hızının en az 5 katına ulaşabilen hipersonik füzeler, mevcut hava savunma sistemlerini zorlayan özellikleriyle dikkat çekiyor. Özellikle manevra kabiliyetleri ve öngörülemez uçuş rotaları, “Demir Kubbe” gibi sistemler için ciddi bir sınav anlamına geliyor. Peki hangi ülkeler hipersonik füze geliştirdi, Türkiye bu yarışta nerede?
İran ile ABD-İsrail hattındaki çatışmalar, her geçen gün daha sert bir boyut kazanıyor. Karşılıklı füze ve hava saldırıları, Orta Doğu’daki tansiyonu zirveye taşırken, sahada kullanılan silah sistemleri de uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekiyor.
İran'ın hipersonik füzesi Demir Kubbe'yi deldi
İran yönetimi, son askeri çatışmalarda hipersonik Fettah‑2 füzelerini ilk kez aktif olarak sahaya sürdüğünü duyurdu. Tahran kaynakları, bu ileri teknoloji ürünü füzelerin yüksek hızı ve manevra kabiliyeti sayesinde İsrail’in hava savunma ağı içinde kritik bir yer tutan Demir Kubbe sistemini etkisiz hâle getirdiğini iddia ediyor.
İşte hipersonik füzesi olan ülkeler!
1) BREZİLYA
RATO-14X | Geliştirme aşamasında
30 kilometre yüksekliğe fırlatabilen 14 metre yüksekliğinde, 15 tonluk bir roketin yapımını içeriyor. Roket, Mach 8'i aşan hızlara ulaşacak.
2) RUSYA
3M22 ZIRCON AVANGARD | Geliştirildi
KH-47M2 KINZHAL | Geliştirildi
KH-95 | Geliştirildi
VYMPEL R-37M | Geliştirilme aşamasında
ZMEEVIK ANTI-SHIP | Geliştirildi
MISSILE GREMLIN | Geliştirilme aşamasında
3) GÜNEY KORE
HYCORE | Geliştirilme aşamasında
4) JAPONYA
HYPER VELOCITY GLIDING PROJECTILE (HVGP) | Gelşitirilme aşamasında
5) BİRLEŞİK KRALLIK
HYPERSONIC CRUISE MISSILE BY 2030 | Geliştirime aşamasında
6) FRANSA
V-MAX | Geliştirildi
VMaX-2 | Geliştirilme aşamasında
7) KUZEY KORE
HWASONG-8 | Geliştirildi
Hwasong-8, ilk kez 14 Eylül 2021'de test edilen ve hipersonik bir süzülme aracı monte ettiği iddia edilen bir Kuzey Kore füzesidir.
8) HİNDİSTAN
SHAURYA | Geliştirildi
BRAHMOS-II | Geliştirildi
HGV-202F | Geliştirildi
HYPERSONIC | Geliştirilme aşamasında
DEMONSTRATOR VEHICLE | Geliştirildi
9) ABD
HAWC | Geliştirilme aşamasında
LRHW - Dark Eagle | Geliştirilme aşamasında
OpFires | Geliştirildi
HALO | Geliştirilme aşamasında
AIM-260 JATM | Geliştirime aşamasında
AGM-183 ARRW | Geliştirilme aşamasında
10) İRAN
FATTAH 1 | Geliştirildi
Tanıtım Tarihi: Haziran 2023
Tip: Hipersonik balistik füze (HGV - Hypersonic Glide Vehicle)
Menzil: ~1.400 km
Hız: Mach 13-15
Özellikler:
Katı yakıtlı motor
Atmosfer dışında manevra kabiliyeti
Radar sistemlerini aşma hedefi
Hedefe son yaklaşmada yön değiştirme özelliği
FATTAH-2 | Geliştirildi
Tanıtım Tarihi: Kasım 2023
Fattah’ın geliştirilmiş versiyonu
Menzil: Açıklanmadı (tahmini >1.400 km)
Hız: Muhtemelen Mach 15 üzeri
Özellikler:
Daha yüksek manevra yeteneği
Atmosfer dışında daha uzun süzülme mesafesi
Geliştirilmiş hedef şaşırtma yetenekleri
İsrail'in hipersonik füzesi var mı?
İsrail, dünyada yüksek teknolojiye sahip ülkelerden biri olmasına rağmen, resmen doğrulanmış operasyonel bir hipersonik füzesi bulunmamaktadır.
Ancak çeşitli kaynaklar, hipersonik teknoloji alanında önemli Ar-Ge projeleri yürüttüğünü ve bazı sistemlerin geliştirme aşamasında olduğunu göstermektedir.
Türkiye'de hipersonik füze var mı?
İleri teknoloji ürünü Tayfun füzesi, hipersonik hızlara ulaşabilmesi sayesinde mevcut hava savunma sistemlerini aşabiliyor. Uzmanlar, füzenin çevresel koşullardan bağımsız çalışabildiğini, gece veya gündüz fark etmeksizin her türlü hava şartında görev yapabildiğini belirtiyor. Bu özellikler, Tayfun’u modern çatışmalarda özellikle kritik hedefler için etkili bir seçenek hâline getiriyor.
Tayfun füzesi teknolojide yeni bir dönem açıyor
Türk savunma sanayisinin öne çıkan projelerinden Tayfun, orijinalde kısa menzilli balistik füze (SRBM) olarak tasarlanmış olmasına rağmen Mach 5 hızına ulaşabiliyor.
Savunma kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ekim 2024 itibarıyla Tayfun’un hipersonik varyantı üzerinde çalışmalar sürüyor. Bu geliştirilmiş versiyonun Mach 5,5 hızına ulaşabileceği belirtiliyor.
Roketsan Genel Müdürü, yürütülen çalışmalarda ciddi teknolojik ilerleme sağlandığını vurgulayarak, füzenin modern hava savunma sistemlerine karşı etkinliğini artıracak yeni yetenekler kazandığını ifade etti.
Türkiye TAYFUN BLOK-4'Ü tanıttı!
Daha uzun menzil: Önceki bloklara kıyasla artırılmış operasyonel menzil
Yüksek hassasiyet: Geliştirilmiş güdüm ve vuruş doğruluğu
Hipersonik hız profili: Kısa reaksiyon süresi, zor tespit
Gelişmiş manevra kabiliyeti: Terminal safhada kaçınma manevraları
Elektronik karşı tedbirlere direnç: Karıştırmaya karşı güçlendirilmiş sistemler
Çeşitli hedef tipleri: Stratejik ve yüksek değerli hedeflere uyum
Tam yerli alt sistemler: Motor, güdüm ve kontrol bileşenlerinde yerlilik