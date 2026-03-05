Dünyada en fazla balistik füzeye sahip ülkeler açıklandı: Türkiye listede kaçıncı sırada?

Üçüncü Dünya Savaşı ihtimaline yönelik tartışmaların arttığı son günlerde ülkelerin balistik füze envanterleri yeniden gündeme geldi. Uluslararası araştırma kuruluşu Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), dünyada en fazla balistik füzeye sahip ülkeleri ortaya koyan güncel raporu paylaştı. İşte detayları...
Balistik füze nedir?
Nükleer, kimyasal, biyolojik başlık taşıyabilen uzun menzilli güdümlü veya güdümsüz füzedir. Bu füzeler tek bir nükleer başlık taşıyabilecekleri gibi, birden fazla başlık taşıyarak bu başlıkları farklı hedeflere yollayabilirler. Bu silahlar, motorlu uçuşta aerodinamik olarak yönlendirilen seyir füzelerinden farklı bir kategoridedir. R-7 ilk kıtalararası balistik füzedir.
V-2, Scud, OTR-21 Toçka, 9K720 İskander, MGM-140 ATACMS, LORA, Ababil-100, Al-Samoud 2, Qaher-1/2M, Zolfaghar ve DF-12, eylem halinde ateşlenen tek balistik füzelerdir.
Balistik füze türleri ve menzilleri
Havadan fırlatılan balistik füze
Taktik balistik füze - yaklaşık 150 ila 300 kilometre (93 ila 186 mi) arasında menzil.
Tiyatro balistik füzesi - 300 ila 3.500 kilometre (190 ila 2.170 mi) arasında menzil.
Kısa menzilli balistik füze (KMBF) - 300 ila 1.000 kilometre (190 ila 620 mi) arasında menzil.
Orta menzilli balistik füze (OMBF) - 1.000 ila 3.500 kilometre (620 ila 2.170 mi) arasında menzil.
Uzun menzilli balistik füze (OMBF) - 3.500 ila 5.500 kilometre (2.200 ila 3.400 mi) arasında menzil.
Kıtalararası balistik füze (KABF) - 5.500 kilometreden (3.400 mi) fazla menzil.
Denizaltından fırlatılan balistik füze - Balistik füze denizaltısından fırlatılır.
27) LİBYA
3 adet balistik füzesi var
Frog-7 | Al Fatah (Itislat) | Scud-B
26) AZERBAYCAN
4 adet balistik füzesi var
25) SLOVAKYA
6 adet balistik füzesi var.
24) BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
6 adet balistik füzesi var.
Scud-B | ATACMS Block 1A
23) BAHREYN
9 adet balistik füzesi var
22) ERMENİSTAN
16 adet balistik füzesi var
21) TÜRKMENİSTAN
16 adet balistik füzesi var
20) ROMANYA
16 adet balistik füzesi var
19) YEMEN
18 adet balistik füzesi var
18) IRAK
18 adet balistik füzesi var
17) VİETNAM
24 adet balistik füzesi var
16) SUUDİ ARABİSTAN
40 adet balistik füzesi var
15) FRANSA
64 adet balistik füzesi var
Maksimum menzil: 6 bin KM
14) BİRLEŞİK KRALLIK
64 adet balistik füzesi var
Menzil: 12 bin KM
13) HİNDİSTAN
80 adet balistik füzesi var
Menzil: 10 Bin KM
12) BELARUS
98 adet balistik füzesi var
Menzil: 300 KM
11) PAKİSTAN
126 adet balistik füzesi var
Menzil: 2.500 KM
10) YUNANİSTAN
165 adet balistik füzesi var
Menzil: 300 KM
9) MISIR
190 adet balistik füzesi var
8) GÜNEY KORE
190 adet balistik füzesi var
Menzil: 800 KM
7) TÜRKİYE
322 adet balistik füzesi var
Menzil: 561 - 280 KM
ATACMS Block 1 (MGM-140) | J-600T Yildirim I and II| Tayfun | Bora - 1
Türkiye'nin kendi ürettiği füzeler
6) İRAN
800 adet balistik füzesi var
5) İsrail
850 adet balistik füzesi var
4) KUZEY KORE
1000 adet balistik füzesi var
3) ABD
1300 adet balistik füzesi var
Menzil: 16.000 km
2) RUSYA
1400 adet balistik füzesi var
Menzil: 11.000 km
1) ÇİN
3100 adet balisitk füzesi var
Menzil: 13.000 km