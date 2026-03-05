Dünyada en fazla balistik füzeye sahip ülkeler açıklandı: Türkiye listede kaçıncı sırada?

Balistik füze nedir?





Nükleer, kimyasal, biyolojik başlık taşıyabilen uzun menzilli güdümlü veya güdümsüz füzedir. Bu füzeler tek bir nükleer başlık taşıyabilecekleri gibi, birden fazla başlık taşıyarak bu başlıkları farklı hedeflere yollayabilirler. Bu silahlar, motorlu uçuşta aerodinamik olarak yönlendirilen seyir füzelerinden farklı bir kategoridedir. R-7 ilk kıtalararası balistik füzedir.





V-2, Scud, OTR-21 Toçka, 9K720 İskander, MGM-140 ATACMS, LORA, Ababil-100, Al-Samoud 2, Qaher-1/2M, Zolfaghar ve DF-12, eylem halinde ateşlenen tek balistik füzelerdir.



