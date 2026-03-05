Yeni Şafak
Dünyada en fazla balistik füzeye sahip ülkeler açıklandı: Türkiye listede kaçıncı sırada?

Dünyada en fazla balistik füzeye sahip ülkeler açıklandı: Türkiye listede kaçıncı sırada?

Üçüncü Dünya Savaşı ihtimaline yönelik tartışmaların arttığı son günlerde ülkelerin balistik füze envanterleri yeniden gündeme geldi. Uluslararası araştırma kuruluşu Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), dünyada en fazla balistik füzeye sahip ülkeleri ortaya koyan güncel raporu paylaştı. İşte detayları...

Balistik füze nedir?


Nükleer, kimyasal, biyolojik başlık taşıyabilen uzun menzilli güdümlü veya güdümsüz füzedir. Bu füzeler tek bir nükleer başlık taşıyabilecekleri gibi, birden fazla başlık taşıyarak bu başlıkları farklı hedeflere yollayabilirler. Bu silahlar, motorlu uçuşta aerodinamik olarak yönlendirilen seyir füzelerinden farklı bir kategoridedir. R-7 ilk kıtalararası balistik füzedir.


V-2, Scud, OTR-21 Toçka, 9K720 İskander, MGM-140 ATACMS, LORA, Ababil-100, Al-Samoud 2, Qaher-1/2M, Zolfaghar ve DF-12, eylem halinde ateşlenen tek balistik füzelerdir.



Balistik füze türleri ve menzilleri


Havadan fırlatılan balistik füze


Taktik balistik füze - yaklaşık 150 ila 300 kilometre (93 ila 186 mi) arasında menzil.


Tiyatro balistik füzesi - 300 ila 3.500 kilometre (190 ila 2.170 mi) arasında menzil.


Kısa menzilli balistik füze (KMBF) - 300 ila 1.000 kilometre (190 ila 620 mi) arasında menzil.


Orta menzilli balistik füze (OMBF) - 1.000 ila 3.500 kilometre (620 ila 2.170 mi) arasında menzil.


Uzun menzilli balistik füze (OMBF) - 3.500 ila 5.500 kilometre (2.200 ila 3.400 mi) arasında menzil.


Kıtalararası balistik füze (KABF) - 5.500 kilometreden (3.400 mi) fazla menzil.


Denizaltından fırlatılan balistik füze - Balistik füze denizaltısından fırlatılır.


27) LİBYA 


3 adet balistik füzesi var

Frog-7 | Al Fatah (Itislat) | Scud-B

26) AZERBAYCAN


4 adet balistik füzesi var

25) SLOVAKYA


6 adet balistik füzesi var.



24) BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 


6 adet balistik füzesi var.

Scud-B | ATACMS Block 1A

23) BAHREYN 


9 adet balistik füzesi var

22) ERMENİSTAN 


16 adet balistik füzesi var

21) TÜRKMENİSTAN


16 adet balistik füzesi var


20) ROMANYA


16 adet balistik füzesi var



19) YEMEN


18 adet balistik füzesi var


18) IRAK


18 adet balistik füzesi var


17) VİETNAM


24 adet balistik füzesi var

16) SUUDİ ARABİSTAN


40 adet balistik füzesi var

15) FRANSA 


64 adet balistik füzesi var

Maksimum menzil: 6 bin KM

14) BİRLEŞİK KRALLIK 


64 adet balistik füzesi var

Menzil: 12 bin KM

13) HİNDİSTAN 


80 adet balistik füzesi var

Menzil: 10 Bin KM

12) BELARUS 


98 adet balistik füzesi var

Menzil: 300 KM

11) PAKİSTAN 


126 adet balistik füzesi var

Menzil: 2.500 KM

10) YUNANİSTAN  


165 adet balistik füzesi var

Menzil: 300 KM

9) MISIR


190 adet balistik füzesi var

8) GÜNEY KORE 


190 adet balistik füzesi var

Menzil: 800 KM

7) TÜRKİYE 


322 adet balistik füzesi var

Menzil:​ 561 - 280 KM

ATACMS Block 1 (MGM-140) | J-600T Yildirim I and II| Tayfun | Bora - 1

Türkiye'nin kendi ürettiği füzeler

6) İRAN 


800 adet balistik füzesi var

5) İsrail 


850 adet balistik füzesi var

4) KUZEY KORE 


1000 adet balistik füzesi var


3) ABD


1300 adet balistik füzesi var

Menzil: 16.000 km


2) RUSYA


1400 adet balistik füzesi var

Menzil: 11.000 km

1) ÇİN 


3100 adet balisitk füzesi var

Menzil: 13.000 km

