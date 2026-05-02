8 ülke tek tatbikatta: Türkiye’nin yerli botu sahnede

Milli Savunma Bakanlığı, 'Efes-2026 Birleşik, Müşterek ve Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın devam ettiğini duyurdu.
Bakanlığın sanal medya hesabından, 20 Nisan-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen tatbikata ilişkin paylaşım yapıldı.
Açıklamada, tatbikat kapsamındaki bot eğitimlerinin, yerli ve milli karinalı bot 'KARAYEL' ile Bahadır Adası’nda gerçekleştirildiği belirtildi.
Eğitime; ABD, Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, İtalya, Kırgızistan, Libya ve Moğolistan'ın katılığım sağladığı kaydedildi. Paylaşımda, bot eğitiminden görüntüler de yer aldı.