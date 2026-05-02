İstanbul'da '1 Mayıs' gözaltıları: 580 kişi serbest bırakıldı

12:25 2/05/2026, Cumartesi
Taksim'e çıkan yollar kapatılmıştı.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde gözaltına alınan 580 kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.

İstanbul Valiliği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kutlamalar için Kadıköy ve Kartal ilçelerini adres göstermiş, Taksim başta olmak üzere Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Fatih'te toplantı ve yürüyüşleri yasaklamıştı.

Bu doğrultuda birçok meslek örgütü dün, izin verilen noktalarda kutlamalara katıldı.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin çağrısıyla Kadıköy'deki kutlamalarda, "Tek tek, parça parça bu düzeni değiştiremeyiz. Örgütlü ve yekpare biçimde hareket eden bir işçi sınıfının karşısında ise hiçbir gücün duramayacağına tarih defalarca tanıklık etmiştir" mesajı okundu.

Taksim'e çıkmak isteyenlereyse polis müdahale etti.

Valilik günün sonunda “bazı marjinal grupların tedbir kararlarını hiçe saydığını” ifade ederek 500'den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınan 580 kişi, bugün serbest bırakıldı.



