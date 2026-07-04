Emekliliğini renk renk çiçek bahçesine dönüştürdü

Avrupa’dan ve Türkiye’nin farklı bölgelerinden temin ettiği tohum ve fidanları tek tek yetiştiren Fidan, evinin önünü rengârenk çiçeklerle donatarak hem görsel bir şölen oluşturdu hem de mahalleye estetik bir değer kattı. Çiçek yetiştiriciliğini hobi olarak sürdüren Fidan, bu uğraşıyı zamanla ekonomik bir değere de dönüştürdü.