Dağdan inip ilçe merkezinde tur attı: Görenler hemen telefona sarıldı

Dünyada sadece Erzincan'da var: Kırmızı rengiyle şaşırtan gizemli göl herkesi şoke ediyor

Tarihe adını Otlukbeli Savaşı ile yazdıran Erzincan’ın Otlukbeli ilçesi, sadece Türkiye’de değil dünyada da eşine az rastlanan bir doğa harikasına ev sahipliği yapıyor.