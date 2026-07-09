Dağdan inip ilçe merkezinde tur attı: Görenler hemen telefona sarıldı
08:45, 09/07/2026, PerşembeG: Güncelleme: 08:47, 09/07/2026, Perşembe
IHA
Bölgede yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmaların olumlu sonuçlarını ortaya koydu.
Erzincan’ın Kemah ilçesinde ilçe merkezine kadar inen dağ keçisi böyle görüntülendi.
İlçe sokaklarında rahatça dolaşan dağ keçisi, vatandaşların ilgisini çekerken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Koruma altındaki türler arasında yer alan dağ keçilerinin yerleşim alanlarında görülmesi, bölgede yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmaların olumlu sonuçlarını ortaya koydu.
Yetkililer, son yıllarda kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yürütülen denetimler ile doğal yaşam alanlarının korunmasına yönelik çalışmalar sayesinde yaban hayvanlarının popülasyonunda artış gözlemlendiğini belirtiyor.
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Başlıklar :ErzincanKemahDağ keçisi
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