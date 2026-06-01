Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzincan
Erzincan’da iki aracın çarpıştığı kazada beş kişi yaralandı

Erzincan’da iki aracın çarpıştığı kazada beş kişi yaralandı

23:451/06/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber

Erzincan’da iki aracın karıştığı trafik kazasında beş kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan-Gümüşhane kara yolu Yalnızbağ mevkisinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 24 AAR 467 plakalı otomobil ile 24 BE 499 plakalı araç Yalnızbağ Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu otomobilde sıkışan bir yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


#Erzincan
#Trafik kazası
#Yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Aile Bakanlığı 680 personel alımı sonuçlarını duyurdu