Yüksekova’da akılalmaz yöntem: Kıyafetlere emdirilmiş 12,5 Kilo metamfetamin yakalandı

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik devam ediyor. Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, şehirlerarası yolcu otobüsünde yabancı uyruklu bir şahsın üzerinde ve valizinde yapılan aramada kıyafetlere emdirilmiş halde 12.5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.