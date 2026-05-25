Muğla'da iki kardeş çeşitli suçlardan aranıyordu: Operasyonla yakalandılar

20:4125/05/2026, Pazartesi
AA
Hükümlüler, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde haklarında 25’er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari iki kardeş düzenlenen operasyonla yakalandı. Yaklaşık üç ay süren teknik ve fiziki takibin ardından gözaltına alınan hükümlülerin, 7 yıldır arandığı bildirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, haklarında "Varolan veya varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak yol kesmek", "Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla silahla yağma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S. ve Ş.S. isimli kardeşlerin Karaçulha Mahallesi’nde saklandığını tespit etti.

Yaklaşık üç ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan iki kardeşin, 25'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 7 yıldır firari olarak arandıkları öğrenildi.

Hükümlüler, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


