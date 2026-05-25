Muğla'da iki kardeş çeşitli suçlardan aranıyordu: Operasyonla yakalandılar

Ekipler, haklarında "Varolan veya varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak yol kesmek", "Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla silahla yağma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S. ve Ş.S. isimli kardeşlerin Karaçulha Mahallesi’nde saklandığını tespit etti.

Yaklaşık üç ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan iki kardeşin, 25'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 7 yıldır firari olarak arandıkları öğrenildi.