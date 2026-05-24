77 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu: 21 yaşındaki firari yakalandı

Kayseri’de hakkında ‘hırsızlık’, ‘tehdit’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından toplam 77 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Hakkında ‘hırsızlık’, ‘tehdit’ ve "mala zarar verme’ suçlarından 77 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Y. (21), saklandığı adreste yakalandı. İşlemleri tamamlanan Ş.Y., cezaevine teslim edildi.