Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bayburt
İstanbul’dan Bayburt’a uyuşturucu getiren 3 şüpheli yakalandı

İstanbul’dan Bayburt’a uyuşturucu getiren 3 şüpheli yakalandı

16:0625/05/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Bayburt
Bayburt

Bayburt’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 291 adet ekstazi hap, hassas terazi, uyuşturucu madde içerdiği değerlendirilen makaronlar ve 18 bin lira ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bayburt Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan ihbar üzerine Akşar köyünde çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, R.S. (47), H.S. (37) ve A.K.’nin (36) İstanbul’dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Akşar köyüne getirdikleri ve konakladıkları ikamette satışını yaptıkları belirlendi.

Şüphelilerin ikametlerinde, üzerlerinde ve araçlarında arama yapıldı. Aramalarda 291 adet ekstazi hap, 1 hassas terazi, suçtan elde edilen 18 bin lira, 3 cep telefonu ile uyuşturucu madde içerdiği değerlendirilen tütünle doldurulmuş 9 makaron ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.




#İstanbul
#Bayburt
#şüpheli
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Aydın'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? 27 Mayıs Çarşamba Aydın Kurban Bayramı namaz vakitleri